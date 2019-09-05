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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 19 kilo 762 gram uyuşturucu ele geçirildi.

05.09.2019 10:52 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 19 kilo 762 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, 24 Ağustos'ta Ardıçlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta, 1 kilo 40 gram skunk, şüpheliler A.K. (25) ve Ahmet K'nin (29) üzerinde de 2 gram skunk, bin 400 lira ve 20 avro bulundu.
Ahmet K'nin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki evinde ise 18 kilo 720 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ahmet K. tutuklandı.

Başakşehir, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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