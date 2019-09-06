Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

06.09.2019 12:20 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altıntepe Mahallesi'nde "uyuşturucu madde satışı" yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, Cenan S. (32) gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 156 gram 9 kök marihuana bitkisi, 77 gram satışa hazır kurutulmuş marihuana, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:42   Sierra Leone heyeti İzmir'de görüşmelerde bulunacak
15:42   Tramvay çalışmaları nedeni ile kapanan kavşak trafiğe açıldı
15:41   Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
15:41   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama
15:41   "Siz hiç çocuğunuz büyümesin istediniz mi?"
15:41   Maden şehitlerinin çocuklarının yüzü güldü
15:41   Aydınlılar kurutuluş coşkusu MFÖ yerine Haluk Levent ile yaşayacak