İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kartal
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Atalar Mahallesi'nde Selma A. (36) ve Bilal Ö. (44) isimli şahısların uyuşturucu madde satışı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şahısların evlerinde yapılan aramada 4 gram toz esrar, 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan araştırmada Bilal Ö. isimli şahsın 8 suç kaydı bulunduğu belirlendi.
Selma A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, Bilal Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.