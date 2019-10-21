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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

21.10.2019 12:38İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu aracın sürücüsü Doğan P'yi (23) üzerinde 4 gram uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira bulundu.
Doğan P'nin uyuşturucu maddeyi Bayram K'den (21) satın aldığını söylemesi üzerine polis, şüpheliyle Gaziosmanpaşa tır garajında buluşma ayarladı.
Buluşma noktasında polisleri görüp kaçmaya çalışan Bayram K, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üstünde yapılan aramada 60 paket toz kokain ile 54 taş kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Doğan P'nin tehdit ve güveni kötüye kullanmadan, Bayram K'nin ise 2 dolandırıcılık, kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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