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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6,35 gram Afyon sakızı ve 34,60 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 Afgan uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:08İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6,35 gram sakızı ve 34,60 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 Afgan uyruklu şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilerce uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Mahallede uygulama yapan ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen Afganistanlı Muhammet N. Halit M. ve Hamidullah A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinden 6,35 gram Afyon sakızı, 34,60 gram metamfetamin ve bir miktar para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet N. ve Halit M. tutuklanırken Hamidullah A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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