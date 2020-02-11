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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

11.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu satışı yaptığı esnada yakalanan Musa P. isimli şahıs, uyuşturucuyu Oktay U. isimli şahıstan aldığını itiraf etti.
Şüphelinin Maltepe'de yaşadığı tespiti üzerine adrese yapılan operasyonda Oktay U. isimli şahısla Tuğçe A. ve Ceren Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzeme ve bir miktar para ele geçirildi.
Oktay U.'nun "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Kasten Yaralama" ve "Tehdit"ten suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
Tuğçe A. ve Ceren Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Musa P. ve Oktay U. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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