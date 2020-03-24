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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

24.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:38
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir yakıt istasyonundaki otomobilde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince fiziki takibe alınan araç, Pendik Harmandere Caddesi üzerinde durdurularak sürücü Bülent B. (41) gözaltına alındı.
GBT Sorgusu yapılan şüphelinin, uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapmak, hırsızlık, hükümlü ve tutukluyken kaçmak ve mala zarar vermek suçlarından 12 farklı aranmasının olduğu ve hakkında 14 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 mermi, 1 sahte kimlik, 237 gram esrar, 46 kök Hint keneviri, 72 Hint keneviri fidesi ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 630 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bahçelievler Mahallesi, İstanbul, Güncel

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