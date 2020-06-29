İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.

29.06.2020 07:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:16
Üsküdar, Ümraniye merkezli Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe olmak üzere 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 53 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, kapıları koçbaşı ile kırılan bazı evlerde arama yapıldı.
Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltıların devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ümraniye, Üsküdar, Güncel, Haber

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