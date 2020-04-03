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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin ile yüklü miktarda skunk ve kokainin de aralarında olduğu toplam piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.

03.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:20
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul 'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin ile yüklü miktarda skunk ve kokainin de aralarında olduğu toplam piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucularla bağlantılı 9'u yabancı uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 45 günde kent genelinde 14 farklı operasyona imza attı.

Operasyonlarda 12 uyuşturucu çetesi çökertildi. Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de düzenlenen operasyonlarda, daralı ağırlığı 177 kilo gelen 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin, 58 kilo kimyasal katkı malzemeleri, 44 kilo skunk, 37 kilo 946 gram kokain, 21 kilo 140 gram marihuana türü uyuşturucu, 10 kilo 200 gram eroin, 10 kilo 590 gram bonza ile 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Virüs nedeniyle evlere servis uyuşturucu hap

Uyuşturucu hap satışı yapan bir uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe alan sivil Narkotik Masası Polisleri, sokaklarda satış yapan çete üyelerinin KOVİD-19 salgınının yayılması ile birlikte evlere motosikletlerle uyuşturucu hap servisi yaptığını tespit etti. Uyuşturucu maddeleri küçük poşetler içerisinde adreslere servis eden çete üyesi motosikletli kuryeler gizli bir şekilde takibe alındı ve adreslere uyuşturucu maddeleri servis ettikleri saptandı. 20 farklı adresten dağıtım yapan çeteye düzenlenen operasyonda toplam ağırlığı 177 kilogram olan 885 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin 41'i tutuklandı

İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 14 ayrı operasyonla çökertilen çetelere düzenlenen baskınlarda toplam 52 şüpheli yakalandı. 41 çete üyesi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 205 kilogram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, 44 kilogram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 37 kilo 946 gram Kokain, 10 kilo 200 gram Eroin, 21 kilo 140 gram Marihuana, 10 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu belirtildi.

Ele geçen uyuşturucu maddeler ve silahlar sergilendi

Baskınların düzenlendiği adreslerde; altı ruhsatsız silah, 129 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kullanılan malzemeler bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polisler, sergilenen uyuşturucu haplarla "Evde Kal" yazarak salgına karşı dikkat çekici mesaj verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, 3. Sayfa
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