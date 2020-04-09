İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen kokaini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
09.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:16
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün, yurt dışından getirilen büyük miktarda kokaini piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 Nisan'da Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.K, H.İ, A.S. ve U.Ç'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, şeffaf poşetler içerisinde ve alüminyum folyoya sarılı halde 4 kilo 260 gram kokain ile 1 dijital tartı, 1 hassas terazi ve 685 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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