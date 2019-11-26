Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı - Haber

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.

26.11.2019 07:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 07:51
'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenledi. Önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı şafak baskını gerçekleştirildi.
ve Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen zanlılar gözaltına alındı. Koçbaşı ile eve giren ekipler, yaptıkları aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Helikopter, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
08:20 Gasp şüphelileri kısa sürede yakalandı
08:14 Gaziantep'te 41 aranan şahıs yakalandı
08:12 İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
07:49 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
07:47 Adana'da 50 firariye şafak vakti baskın
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü
17:43 Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
26.11.2019 08:52:25