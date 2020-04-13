Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

13.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:16
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Akman Sokak'ta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu sokağı gözlem altında tutan ekipler, Hasan T, Mehmet Ç. ve Semih Ş'yi uyuşturucu alışverişi yaparken suç üstü yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında kağıt fişekler içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Satış yapan Hasan Ş. ifadesinde, uyuşturucuları Altıntepsi Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki bir evden aldığını söyledi.
Belirtilen adrese yapılan baskında ise Arif P, Onur G. ve Orhan K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada kağıt fişekler içerisinde 24 parça bonzai ele geçirildi.
Emniyette işlemleri süren 6 şüphelinin, çoğu uyuşturucudan toplam 58 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: ABD'nin güneyini hortum vurdu: En az 7 ölü - Haber 15:06: Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti - Haber 15:05: Çanakkale şehitlerine denizden selam - Haber 15:05: Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber - Haber 15:04: Koronavirüs korkusu canından etti - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler