İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin arama yapması

-Uyuşturucunun bulunma anı

-Evdeki aramalar

-Genel ve detaylar