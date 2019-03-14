İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu (Ek Görüntüler)

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerden çok sayıda kişi gözaltına alındı.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Sultangazi'de baskın yapılan bir eve giren polis ekipleri içeri de bir süre arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Ek görüntüler/////////////////////-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesiGörüntü Dökümü:-----------------------Operasyona giden polislerin görüntüsü-Özel hareket polisinin adrese baskın anı-Genel ve detaylar - İstanbu