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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Tanju Ş. ve Şahin Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 135 gram bonzai ve 4 bin 360 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 31 kayıtları bulunduğu öğrenilen şüphelilerden Şahin Y. tutuklanırken, Tanju Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Seyrantepe Mahallesi, İstanbul, Güncel
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