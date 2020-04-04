İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
04.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:34
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu Fas uyruklu Bilal Z"nin üst aramasında, bir miktar metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, uyuşturucuyu Filistinli Ali Mousa B'den aldığını söylemesi üzerine düzenlenen operasyonda, Ali Mousa B. ve Shbair N. gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada, 56,9 gram toz esrar, 58 uyuşturucu hap, 8,8 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 590 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Mousa B. ve Shbair N. tutuklanırken, Bilal Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA