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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

07.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İstanbul 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu Yasin A'nın üst aramasında 27,98 gram bir miktar metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, uyuşturucuyu İsmail K'dan aldığını söylemesi üzerine çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu alıcısı gibi İsmail K'yı arayan ekipler, buluşma noktasına gelen zanlıyı bir miktar uyuşturucu ile suç üstü yakaladı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 73,89 gram esrar, 1 hassas terazi, 1360 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail K. tutuklanırken, Yasin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Maltepe, Güncel
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