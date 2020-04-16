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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

16.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:06
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı
İstanbul 'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aykut Ö, Özkan K. ve Sedat Y'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, saksılar içerisinde 103 kök Hint keneviri, 470 gram esrar, 2 termometre, 2 ısıtıcı, 4 ışık düzeneği ve 90 litre bitki besini ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve toplam 10 suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerden, Aykut Ö. tutuklanırken diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel
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