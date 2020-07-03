İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

İstanbul'daki 5 ilçede 53 adrese 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.

03.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:44
İstanbul'daki 5 ilçede 53 adrese 400 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran günü Ümraniye ve Üsküdar merkezli olarak Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 59 şüpheliden 56'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anları ise helikopterden ve yerden polis kamerası tarafından kaydedildi. İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber
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