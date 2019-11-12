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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL DHAİSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Narkotik ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

12.11.2019 08:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:00İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Ertan KILIÇ- Ozan URAL- Alper KORKMAZ- Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı ve özel harekat ekipleri Başakşehir'de 23 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda adreslerde uzun süre aramalar yapıldı. Aramalar sırasında özel harekat polisleri, sokak başlarında önlem aldı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Güvercintepe Mahallesi Karakuzu Sokak'ta bulunan iki gecekondu oldu. Gecekondulara özel harekat polisleri eşliğinde giren narkotik ekipleri evlerde ve bahçelerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel harekat polislerinin adreslere girişi

-Özel harekat ekiplerinin yürüyüşü

-Güvenlik önlemi alınması

-Genel ve detay görüntüler

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-Polisten detaylar

-Polislerin sokakta yürümesi

-Operasyon yapılan adreslerden detaylar

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(TAKİP EDİLİYOR)

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar



Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

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