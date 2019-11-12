Haberler » Güncel » İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1) - Haber

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

12.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:24İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu (1)

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri 'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, Başakşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere, sabah saatlerinde teker teker girildi. Operasyon yapılan yerlerden biri de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi oldu. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı. Arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.



Başakşehir, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:22 Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz
11:21 Prof. Dr. Baturay: Tablet İngilizce öğrenimini kolaylaştırıyor
11:21 Akşener: "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır"
11:20 Şiddet gören kadın, eşinin dükkanını molotofladı
11:20 Batman Çayı'na düşen balıkçı aranıyor
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:49 Gaziantep BB Başkanı Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:22:05