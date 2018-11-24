İstanbul'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:52

İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu ticareti yapan iki aileye eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu tacirlerinin araçlarına gizli bölme yaptırarak uyuşturucu maddeleri sakladığı belirlendi.Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda Yenibosna'da ikamet eden iki ailenin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, ailelerin kullandıkları araçlarda özel bölmeler olduğunu ve şahısların özel bölmeler sayesinde polis kontrol noktalarından silah ve uyuşturucu maddelerle yakalanmadan geçtiklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin kimliklerinin Y.T, E.T, E.D, R.D, E.D, A.D, F.A, M.H.E. ve A.Ç. olduğunu belirleyerek kullandıkları araçları ve kayıt dışı kullandıkları adresleri tespit etti. Ekipler yapılan araştırmaların ardından operasyon için düğmeye bastı.Polis ekiplerince Yenibosna başta olmak üzere çeşitli ilçelerde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 300 tane ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet örgüt propagandası yapılan defter, 1 adet elektro şok cihazı, 2 adet gaz bombası ele geçirildi.Operasyonda gözaltına şüpheliler Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL