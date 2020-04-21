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İstanbul'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ailelere gıda yardımı

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İstanbul'un çeşitli semtlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

21.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:52
İstanbul'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ailelere gıda yardımı
Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İstanbul 'un çeşitli semtlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.
Avrupa Yakasında İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Anadolu Yakasında ise Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri ailelere gıda paketlerini ulaştırdı.
Üsküdar'da, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere erzaklarını teslim eden İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz, sağlık ve eğitim yardımları dışında kuru gıda yardımlarını da ailelere ulaştırdıklarını söyledi.
Her ay düzenli olarak Anadolu Yakası'ndaki ilçeler ile Kocaeli'de 1357 aileye kuru gıda paketi ulaştırdıklarını kaydeden Akdeniz, "Kuru gıda yardımı paketlerimiz 3 tipten oluşuyor. 2 kişilik, 4 kişilik ve 5 kişilik aileler için hazırlanmış ve 15 çeşit ürünün bulunduğu paketlerimiz var." dedi.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Lütfi Karabacak da müdürlüğün hizmet alanında bulunan İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde 1808, Tekirdağ ili ve ilçelerinde 215 olmak üzere toplam 2 bin 23 aileye her ay erzak yardımı ulaştırıldığını aktardı.
Karabacak, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından çeşitli yurtlara yerleştirilen evsizlerin her gün 3 öğün olacak şekilde yemek ihtiyacının da Valide Sultan İmareti tarafından karşılandığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Avrupa, Güncel
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