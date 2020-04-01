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İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000 TL yardım yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda bulunan vatandaşlar, zabıtanın aldığı önlemlerle birlikte bir metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak yardım parasını almak için PTT önünde sıra oluşturdu.

01.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:46

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi 2 milyon aileye 1000 TL'lik yardımda bulunacaklarını açıkladı. Bu gruba dahil olan vatandaşlar, İstanbul'da ödemelerini almaya başladı. Esenyurt 'taki PTT önünde toplanan vatandaşlar, zabıtanın uyarısıyla bir metre kuralına uyarak bekledi.

BARİYER VE ŞERİT ÖNLEMİ ALINDI

İlk aşamada 2 milyon aileye sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyuran Bakan Selçuk, bu sosyal yardım paralarının 1 Nisan tarihinden itibaren hesaplara PTT üzerinden yatacağı bildirmişti. Yapılan açıklamaların ardından paralar bugün itibari ile hesaplara yatmaya başladı. Bunun üzerine Esenyurt'taki Merkez PTT binası önünde parasını almak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zabıta ekipleri ise sosyal mesafeyi korumak adına aralara şerit çekti ve vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Ekipler giriş ve çıkışlarda bariyerler ile önlemler aldı.

PTT ŞUBESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Öte yandan dezenfekte ekipleri ise PTT'nin iç ve dış kısımlarını dezenfekte etti.Zabıta ekiplerinden Erkan Balcı, "Sosyal mesafe konusunda şeritler ve bariyerler ile önlemler aldık. Vatandaşlarımızı sırayla içeri aldık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir" açıklamasına yer verdi.

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İstanbul’da vatandaşlar, 1000 TL’lik sosyal yardım parasını almak için PTT’ye akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, PTT, Güncel

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Vatandaşlar bin TL yardım parasını almaya başladı
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