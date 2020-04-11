Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul'da yasağın uygulanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

11.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:03
İstanbul 'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul'da yasağın uygulanmasına kısa bir süre kala vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Yaşanan yoğunluk yüzünden fırında bulunan ekmeklerin tükendiği görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir fırına gelen onlarca vatandaş fırın ve market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluktan dolayı fırında ekmek kalmadı. Bazı vatandaşlar ise fırın önünde beklemeye devam ettiği görüldü. Öte yandan birçok vatandaşın da gıda alışverişi yaparak poşetler ile evlerine doğru hareket ettiği görüldü. İstanbul’da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Yerel ››İstanbul'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

01:42: Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti - Haberler 01:39: Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 01:39: İstanbul'dan kuyruk sırası görüntüleri böyle görüntülendi - Haberler 01:25: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haberler 01:25: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi