Menü
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı - Güncel

Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece açıklanmasının ardından İstanbullular güne maske takarak başladı.

11.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:26

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından tedbirlerini artıran İstanbulluların toplu taşımayı kullanırken maske taktıkları görüldü.

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs mart ayı itibarıyla Türkiye'ye de geldi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir kişide hastalık tespit edildiğini açıkladı.

"OKULLARIN TATİL OLMASINI İSTİYORUM"

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbullular, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşalar maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse bineceğim. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanacağım. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından İstanbullular güne tedbir alarak başladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Cevizlibağ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu