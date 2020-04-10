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İstanbul'da vatandaşların market kuyruğu havadan drone ile görüntülendi

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul Kasımpaşa'da vatandaşların market önünde oluşturduğu alışveriş kalabalığı havadan drone ile görüntülendi.

10.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:53
İstanbul'da vatandaşların market kuyruğu havadan drone ile görüntülendi
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından İstanbul Kasımpaşa'da vatandaşların market önünde oluşturduğu alışveriş kalabalığı havadan drone ile görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık olan market ve fırınlara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa'da bir markete akın eden vatandaşların oluşturduğu kabalık havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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