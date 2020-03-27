Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan 28 bin 371 vatandaşın...

27.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:23
İçişleri Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgının önüne geçilmesi için 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, İstanbul 'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan 28 bin 371 vatandaşın çağrısı cevaplandırılırken, 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacının giderildiği belirtildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'ni arayan kişi ve ihtiyacı giderilen vatandaşların sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği ifade edildi. İlçelerde, Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmeye devam ettiği belirtildi.
"İSTANBUL'DA TOPLAM 28 BİN 371 VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISI CEVAPLANDIRILMIŞTIR"
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar "Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 007 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan "Vefa" hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz."
(İHA) İstanbul’da ’vefa’ çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'da "vefa" çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da 'vefa' çalışmalarında 25 bin 364 vatandaşın ihtiyacı giderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:07: Cezaevinde günde 12 bin maske üretiliyor - Haber 17:06: Sivas'ta bir evde kumar oynayan 19 kişi suçüstü yakalandı - Haber 17:06: Adana ve Mersin'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 17:05: GAZİANTEP Nizip'te, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor - Haber 17:05: ASDEP'ciler kapı kapı dolaşıyor - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler