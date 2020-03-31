Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon

Sultangazi'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 3 bin adet sahte maske ele geçirildi.

31.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:06
İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon
Sultangazi 'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 3 bin adet sahte maske ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Sultangazi'de bir iş yerinde yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Sultangazi'ye bağlı 75. Yıl Mahallesinde bulunan iş yerine İlçe Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Denetimlerde, 3 koli halinde 3 bin adet kullanıma hazır medikal maske ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Zabıta, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:54: Evde karantina tedbiri Avrupa'da 120 bin kişinin ölümünü engelledi - Haberler 17:51: Gençler sağlık çalışanları için yüz kalkanı üretiyor - Haberler 17:50: Ordu'da vatandaşlara 'Orduca' uyarı: "Evde durun daa" - Haberler 17:49: Coronavirüs O Şirketin Değerini Arttırdı! CEO'nun Serveti 4 Milyar Dolar Arttı - Haberler 17:49: Sosyal Mesafeyi Korumak İnsanlar İçin Neden Zor? - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı - Haberler