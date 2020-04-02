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İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon

İstanbul Sultangazi'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında bin 350 adet sahte maske ele geçirildi.

02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:11
İstanbul'da virüs fırsatçılarına operasyon
İstanbul Sultangazi 'de, yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında bin 350 adet sahte maske ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Sultangazi'de bir iş yerinde yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün öğlen saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. İlçe Zabıta ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskında, Covid-19 salgınını fırsata çevirmeye çalışan kişilerin ürettiği bin 350 adet satışa hazır maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 adet maske kutusu ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yerinin zabıta ekiplerince mühürlendiği belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Sultangazi, İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel
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