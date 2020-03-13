İstanbul'da virüs sonrası toplu ulaşım kullanımı azaldı
Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 10 azaldı.
13.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:43
Koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından İstanbul 'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 10 azaldı.
Kaynak: Dunya.com
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