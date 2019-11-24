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İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.

24.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:30İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
'nda eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Fazilet A. (28), Kızılçeşme Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evlerinde, imam nikahıyla birlikte yaşadığı Afganistan asıllı Türk vatandaşı Hasan Özbek'i (57) gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü.
Daha sonra alt kattaki komşusuna giderek olayı anlattığı öne sürülen Fazilet A. ihbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri evde inceleme yaptı. Çiftin 2 çocuğu da ekipler tarafından emniyete götürüldü. Çocukların, emniyetteki işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Hasan Özbek'in cenazesi ise cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fazilet A. adliyeye sevk edildi.
Bu arada, Fazilet A'nın emniyetteki ifadesinde, eşiyle arasında uzun zamandır şiddetli geçimsizlik olduğunu, eşinin kendisini sürekli darbettiğini, boşanmak istediğini ancak kocasının tehdit ederek boşanmayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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