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İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

06.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:16 İstanbul'da yağış hayatı olumsuz etkiliyor
'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı ana arterlerle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Topkapı alt geçidinde de su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine gelerek alt geçitte tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etti.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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