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İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

10.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:48
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul 'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.
Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Avrupa, Güncel
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