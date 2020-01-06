İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB haritasında trafik yoğunluğu 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir süre Edirne istikametine kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

TEM'DE KAZA OLDU, EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

TEM Büyükçekmece mevkii'nde meydana gelen kazada 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı. Araçları kaldırma çalışması sürüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oluyor. İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı. İlerleyen saatlerde ise yüzde 80'e yaklaştı. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.