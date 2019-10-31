İstanbul'da yağış sonrası yoğun trafik!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle eve dönüş yolunda olan yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI

Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre 17:30'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

TÜNEL GİRİŞİNİ SU BASTI

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Araçlar göle dönen caddede ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yağmura yakalanan bir kişi ise ayakkabılarını çıkararak yürüdü.