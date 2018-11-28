İstanbul
'da yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yaptığı uyarının ardından yağış ve rüzgar etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi akşam saatlerinde Kuzey ve Batı Kesimlerin, Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz
üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği için fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağış ve rüzgar hafif hafif etkisini göstermeye başladı. Galata
Köprüsünün üzerinde balık tutmak isteyen amatör balıkçılar zaman zaman rüzgar ve yağmur nedeniyle zorluk yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle ağaçlar savrulurken, yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.
Karadeniz,Akdeniz,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 22:10