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İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi.

20.09.2019 14:18İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi
İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar  trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.



TEM Otoyolu, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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