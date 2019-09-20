Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi.

20.09.2019 14:27
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.
İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33 Kars milletvekilleri Arslan ve Kılıç, Sarıkamış-Horasan yolunu inceledi
16:33 İşten atılan işçilerin ibb önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti
16:32 Tekirdağ-çanakkale karayolunda drone ile trafik denetimi
16:31 AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım Silikon Vadisi'ni ziyaret etti - SAN
16:31 Edirne'nin 'ulus pazarı'na yunan ve bulgar turist akını
16:30 Cristina Branco, fado ezgilerini İstanbullular için seslendirecek
16:30 14 yıldır oğullarının kendilerine dönmesini bekliyorlar