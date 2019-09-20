Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi.

20.09.2019 15:08İstanbul'da yağışlı hava beraberinde kazaları getirdi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar  trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.


- İstanbul

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Dha yurt bülteni-17
16:38 "Tutuklu liderler Keşmir'de çözüm sürecinde yer almalı"
16:37 Adıyaman 2 çocuğunu 47 gün arayla kaybeden aileden cinayet iddiası
16:37 Arıtma tesisinin elektriği kesildi
16:36 Ahilik Haftası kutlamalarında örste demir dövdüler
16:35 Engelli Emirhan kayıp tabletine kavuştu
16:34 Bahçesindeki incir ağacına kendini astı