Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi

İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdiİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

21.09.2019 01:23
İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yağmur trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sarıyer'de kayganlaşan yolda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç aracın karıştığı trafik kazası meydana gelirken, Beşiktaş'ta da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul'da etkili olan yağmur yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Sarıyer Hacıosman Caddesi alt geçidinde kayganlaşan yolda bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş Etiler Ulusyolu Caddesinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka sürücünün kullandığı otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü takla atana arabadan burnu bile kanamadan çıktı. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İstanbul'da yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:07 Kadının 100 bin lira değerindeki eşyasını çalan hırsız tutuklandı
01:49 Nusaybin'de kaza yapan otomobil alev aldı: 3 yaralı
01:45 Babasını defalarca bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk teslim oldu
01:40 Başına fırın odunuyla vuruldu, sanıklar ceza almadan öldü
01:36 Kartal'da çöken bina davasında tutuklu sanığa tahliye
01:33 Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada tek...
01:29 21 kişinin öldüğü çöken bina davasının ikinci duruşması başladı