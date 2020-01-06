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İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

06.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:05 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti
'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.
(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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