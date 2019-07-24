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İstanbul'da yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı.

24.07.2019 09:50 İstanbul'da yağmur başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken bir vatandaşın kafasına poşet geçirip gezmesi ilginç görüntülere neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ellerinde bulunan eşyalarla yağmurdan korunmaya çalışırken bir vatandaş ise kafasına geçirdiği poşetle korunmaya çalıştı. Yol kenarında bulunan vatandaşlar ise ağaç ve köprü altlarına sığınmaya çalıştı. Öte yandan yağmur trafikte de yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
(İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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