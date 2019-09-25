Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da yağmur başladı

Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.

25.09.2019 10:25İstanbul'da yağmur başladı
Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.
Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve çevresinde yer yer sağanak ve yer yer hafif şekilde yağış görüldü. Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı.
(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Beylikdüzü, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 Gruplar Türkiye Boks Şampiyonası Konya'da başladı
12:39 Beslenme dostu okullara başarı belgesi verildi
12:39 3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor
12:39 Başkan Şahin'in Ankara temasları
12:39 Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı
12:38 Abe'den İran'a ılımlı yaklaşım
12:38 Çocuğuna kavuşan babadan Diyarbakır annelerine destek