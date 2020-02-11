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İstanbul'da yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da havanın bu gece saatlerinde yağmurlu olacağı, hava sıcaklığının ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

11.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00İstanbul'da yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, 'da havanın bu gece saatlerinde yağmurlu olacağı, hava sıcaklığının ise en düşük 7, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da son tahminlere göre, bugün yağmurlu olması beklenen havanın yarın çok bulutlu, 13 Şubat Perşembe günü yağmurlu, 14 Şubat Cuma günü çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Bugün en düşük 7, en yüksek 13 derece olması beklenen hava sıcaklığı; yarın en düşük 7 en yüksek 12 derece; Perşembe günü en düşük 6, en yüksek 10 derece; Cuma günü en düşük 4 en yüksek 10 derece olacak.
(İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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