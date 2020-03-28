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İstanbul'da yağmur etkili oldu

İstanbul'da yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

28.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:49
İstanbul 'da yağmur etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından İstanbul kent genelinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren yağış, kentin genelinde etkisini gösterirken, yetkililer
meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul’da yağmur etkili oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Genel

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İstanbul'da yağmur etkili oldu

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