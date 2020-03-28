İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.
28.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:49
İstanbul 'da yağmur etkili oldu
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından İstanbul kent genelinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren yağış, kentin genelinde etkisini gösterirken, yetkililermeydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından İstanbul kent genelinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren yağış, kentin genelinde etkisini gösterirken, yetkililermeydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Genel