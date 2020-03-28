Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

28.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:53
İstanbul'da yağmur etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul 'da akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından İstanbul kent genelinde yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren yağış, kentin genelinde etkisini gösterirken, yetkililer meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da yağmur etkili oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim Haberler
Bakan Koca vatandaşlara teşekkür etti: İyi başladık, devam edelim
Katar’da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü Haberler
Koronaya yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu! Prenses Terasa öldü
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti Haberler
İki üniversitemiz, koronavirüs tanı kiti için en önemli maddeyi üretti
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı Haberler
Haluk Levent başlattı; topçular, popçular ve oyuncular yardım yağdırdı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haberler
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi Haberler
İmamoğlu, tıbbi atıkların evde nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:26: Alev Kuleleri'nde "Biz birlikte güçlüyüz" mesajı - Haber 23:26: AB'den koronavirüsle mücadele için Tunus'a 250 milyon avro hibe - Haber 23:24: Mark Eliyahu online konser verdi - Haber 23:22: Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 23:20: Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi - Haber 21:34: Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - Haber 21:16: Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 19:02: Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti - Haber 18:59: Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı - Haber 18:13: Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber