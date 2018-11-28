28 Kasım 2018, 06:32
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İstanbul'da  Yağmur Etkili Oluyor

İstanbul

Haber-Kamera : Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHAİstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor.

Haber-Kamera : Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor. Yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu. Bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına 

sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda da  su birikintileri oluştu. 

Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Yağmur yağması

-Şemsiyeli Vatandaşlar

-Şemsiyesi olmayanlar

-Tente ve duraklarda yağmurdan korunan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

28.11.2018 - 05.25 Haber Kodu : 181128008 Taksim,DHA,İstanbul
28 Kasım 2018 Çarşamba 06:32