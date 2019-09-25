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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

- İstanbul'da yağmur etkili oluyorİSTANBUL - Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.

25.09.2019 10:34
- İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İSTANBUL - Yetkililer tarafından yapılan yağmur uyarısının ardından Beylikdüzü ve çevresinde yağış başladı.
Meteoroloji tarafından bugün sabah saatlerinde kent genelinde yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Beylikdüzü ve çevresinde yer yer sağanak ve yer yer hafif şekilde yağış görüldü. Sokakta bulunan vatandaşların şemsiye ile önlem aldıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise ellerindeki çantalar ile kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle trafikte ise aksama olmadı.
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Beylikdüzü, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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