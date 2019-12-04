İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da yağmur özellilkle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken bazıları ise şemsiyeleriyle ıslanmaktan kurtuldu. Sürücüler de trafikte yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda ışıklı levhalar ile uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-D-100 Karayolu Kozyatağı mevkinde yağışla ilgili sürücülere uyarı levhası

-Yağmur yağmasından ve denizden detaylar

-Şemsiyeli vatandaşlardan detaylar

-Otobüs Durağında bekleyenler

-İşe giden vatandaşlar

-Genel ve detaylar